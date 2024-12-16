Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»

Максим Джиошвили высказался о работе с Романом Ротенбергом в составе «России 25».

Форвард «Динамо » принял участие в заключительном матче турнира против Казахстана и не отметился баллами за результативность.

– Как оцените уровень соперников на Кубке Первого канала?

– Все старались. Может, первую игру иностранцы после отпуска провели. А так, со всеми было непросто.

– Какие впечатления от работы с Романом Ротенбергом?

– Только положительные. Команда стремилась побеждать и достигла результата.

– Усталость не накопилась после этого турнира?

– У пацанов, может быть, накопилась. У меня не особо. Уже готов вернуться в «Динамо», – сказал нападающий московской команды Максим Джиошвили .

Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»