Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»
Максим Джиошвили высказался о работе с Романом Ротенбергом в составе «России 25».
Форвард «Динамо» принял участие в заключительном матче турнира против Казахстана и не отметился баллами за результативность.
– Как оцените уровень соперников на Кубке Первого канала?
– Все старались. Может, первую игру иностранцы после отпуска провели. А так, со всеми было непросто.
– Какие впечатления от работы с Романом Ротенбергом?
– Только положительные. Команда стремилась побеждать и достигла результата.
– Усталость не накопилась после этого турнира?
– У пацанов, может быть, накопилась. У меня не особо. Уже готов вернуться в «Динамо», – сказал нападающий московской команды Максим Джиошвили.
Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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