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Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Международный опыт нужен, каким бы он ни был. Столько зрителей было – турнир стоило проводить»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о Кубке Первого канала.

В турнире приняли участие сборные Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ и «Россия 25». Команда Романа Ротенберга одержала три победы и выиграла турнир.

– Какие у вас впечатления от игры сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала?

– Честно, никаких. Я просто за игроками смотрел. Поиграли, получили международный опыт.

– Стоило ли вообще проводить этот турнир?

– Учитывая, что столько зрителей было, конечно, стоило! Это раз. И международный опыт, каким бы он ни был, все равно нужен. Так что проводить-то, конечно, стоило.

Тут вопросов никаких нет, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Вайсфельд о критике судейства на КПК: «Ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ»

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЛеонид Вайсфельд
logoКубок Первого канала
сборная России U25
болельщики
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