Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Международный опыт нужен, каким бы он ни был. Столько зрителей было – турнир стоило проводить»
В турнире приняли участие сборные Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ и «Россия 25». Команда Романа Ротенберга одержала три победы и выиграла турнир.
– Какие у вас впечатления от игры сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала?
– Честно, никаких. Я просто за игроками смотрел. Поиграли, получили международный опыт.
– Стоило ли вообще проводить этот турнир?
– Учитывая, что столько зрителей было, конечно, стоило! Это раз. И международный опыт, каким бы он ни был, все равно нужен. Так что проводить-то, конечно, стоило.
Тут вопросов никаких нет, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Вайсфельд о критике судейства на КПК: «Ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ»
Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий