Пашков о возможном участии России в Олимпиаде: «На сегодняшний день шансов нет. Есть вопросы в отношениях КХЛ, ФХР и ИИХФ, их надо разрешить. Само собой не рассосется»

Александр Пашков высказался о возможном возвращении России на турниры.

– Считаете ли вы, что у сборной России мало шансов принять участие в зимней Олимпиаде?

– Я думаю, на сегодняшний день шансов нет.

– Ситуация тяжелая и отношения с ИИХФ у России напряженные?

– Я думаю, да, потому что существуют вопросы, которые не разрешены. Вопросы в отношениях между КХЛ , ФХР и Международной федерации хоккея. Они не разрешены, они по-прежнему на повестке дня.

Их надо разрешить. Без этого, конечно, никакого участия не может быть.

– Складывается ли ощущение, будто ФХР не хочет решать эти вопросы?

– Тут трудно сказать, кто здесь должен проявлять инициативу, ФХР или КХЛ. Потому что обе эти организации участвовали в процессе выхода из Международной федерации.

Я думаю, что им следует подумать, как бы совместно сотрудничать, чтобы выйти на решение вопроса с ИИХФ .

– Пора налаживать отношения?

– Я думаю, что да, думаю, достаточно прошло времени, чтобы понять, что само собой, как говорят у нас во дворе, не рассосется.

– Можем ли мы из-за этой ситуации на 10-15 лет остаться вне международного хоккея?

– Ну, есть какие-то критерии взаимоотношений. Я думаю, что в мире все-таки существует дипломатия для решения этих вопросов, надо этим заниматься и заниматься серьезно. Не на уровне отдельных людей, а на уровне организаций, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .