Пашков о возможном участии России в Олимпиаде: «На сегодняшний день шансов нет. Есть вопросы в отношениях КХЛ, ФХР и ИИХФ, их надо разрешить. Само собой не рассосется»
– Считаете ли вы, что у сборной России мало шансов принять участие в зимней Олимпиаде?
– Я думаю, на сегодняшний день шансов нет.
– Ситуация тяжелая и отношения с ИИХФ у России напряженные?
– Я думаю, да, потому что существуют вопросы, которые не разрешены. Вопросы в отношениях между КХЛ, ФХР и Международной федерации хоккея. Они не разрешены, они по-прежнему на повестке дня.
Их надо разрешить. Без этого, конечно, никакого участия не может быть.
– Складывается ли ощущение, будто ФХР не хочет решать эти вопросы?
– Тут трудно сказать, кто здесь должен проявлять инициативу, ФХР или КХЛ. Потому что обе эти организации участвовали в процессе выхода из Международной федерации.
Я думаю, что им следует подумать, как бы совместно сотрудничать, чтобы выйти на решение вопроса с ИИХФ.
– Пора налаживать отношения?
– Я думаю, что да, думаю, достаточно прошло времени, чтобы понять, что само собой, как говорят у нас во дворе, не рассосется.
– Можем ли мы из-за этой ситуации на 10-15 лет остаться вне международного хоккея?
– Ну, есть какие-то критерии взаимоотношений. Я думаю, что в мире все-таки существует дипломатия для решения этих вопросов, надо этим заниматься и заниматься серьезно. Не на уровне отдельных людей, а на уровне организаций, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
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