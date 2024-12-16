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Майоров о КПК: «Турнир показал, что Россия, Беларусь и Казахстан сильнее легионеров, которые выступают в КХЛ. «СКА-Арена» просто обалденная, уникальное сооружение»

Борис Майоров поделился мнением о Кубке Первого канала.

На турнире в Санкт-Петербурге сборная «Россия 25» одержала три победы и выиграла турнир.

«Очень здорово, что команда заняла первое место, как и год назад. Это говорит о том, что федерация хоккея беспокоится о значимости и что у нас есть национальная сборная, которая в этих сложных политических обстоятельствах существует.

С моей точки зрения, турнир прошел на высоком уровне. Хорошо, что появилась команда легионеров – это создало какое-то разнообразие. Хотя и показало, что сборные России, Беларуси и Казахстана сильнее тех легионеров, которые у нас выступают.

Дворец просто обалденный, думаю, что команда СКА должна играть на этом стадионе, потому что это уникальное сооружение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБорис Майоров
logoСборная Казахстана по хоккею
СКА-Арена
logoСКА
logoКубок Первого канала
logoСборная Беларуси по хоккею
сборная России U25
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
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