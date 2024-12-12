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  • Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и половина – про НХЛ, которая неинтересна»
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Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и половина – про НХЛ, которая неинтересна»

Борис Майоров считает, что СМИ обделяют российский хоккей вниманием.

Ранее, по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

«В последнее время мне казалось, что футбол опережает хоккей, но очевидно, что все это делается искусственно. Футбол – замечательный вид спорта, я сам очень люблю его, смотрю интересные мне матчи.

Не знаю, по какой причине СМИ задвигают хоккей на второй план. Я беру в руки спортивную газету: в ней пять страниц про футбол, одна – про хоккей, и то половина – про НХЛ, которая мне неинтересна.

Хоккей с 1960‑х годов вышел на первое место по популярности из‑за наших побед на международной арене, это естественное явление. Он доступен для всех, в те годы он считался спортом номер один.

Сейчас в нашем хоккее достаточно хороших команд, есть на что посмотреть. Наш футбол в ближайшие десятилетия не добьется никаких успехов на международной арене. Хоккей абсолютно точно заслуживает больше внимания», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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