«Автомобилист» внес Эберта в долгосрочный список травмированных. Защитника прооперировали в Германии
Игрок «Автомобилиста» Ник Эберт включен в долгосрочный список травмированных.
Клуб из Екатеринбурга сообщил, что 30-летний защитник перенес операцию в Германии и пропустит часть сезона.
«Несколько дней назад хоккеист был прооперирован в Германии и сейчас начинает курс восстановления. Ник внесен в долгосрочный список травмированных, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к команде ближе к решающей стадии сезона.
Также по разным причинам пропустят этот выезд Александр Севостьянов, Джесси Блэкер, Кертис Волк и Брендэн Лайпсик», – говорится в сообщении «Автомобилиста».
5 декабря «Автомобилист» сыграет с «Трактором» на выезде, 7-го команда встретится с «Авангардом» в Омске.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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