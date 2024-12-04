«Автомобилист» внес Эберта в долгосрочный список травмированных. Защитника прооперировали в Германии

Игрок «Автомобилиста» Ник Эберт включен в долгосрочный список травмированных.

Клуб из Екатеринбурга сообщил, что 30-летний защитник перенес операцию в Германии и пропустит часть сезона.

«Несколько дней назад хоккеист был прооперирован в Германии и сейчас начинает курс восстановления. Ник внесен в долгосрочный список травмированных, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к команде ближе к решающей стадии сезона.

Также по разным причинам пропустят этот выезд Александр Севостьянов , Джесси Блэкер , Кертис Волк и Брендэн Лайпсик», – говорится в сообщении «Автомобилиста ».

5 декабря «Автомобилист» сыграет с «Трактором» на выезде, 7-го команда встретится с «Авангардом» в Омске.