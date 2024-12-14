«Россия 25» пропустила 3 шайбы за 69 секунд от Беларуси. Команда Ротенберга уступает после двух периодов

«Россия 25» пропустила три шайбы за 69 секунд от Беларуси.

В Санкт-Петербурге проходит матч второго тура Кубка Первого канала.

Команда Романа Ротенберга уступает после второго периода со счетом 2:3. Гости, уступая 0:2, отличились трижды за 69 секунд.

На отметке 32:08 забил Андрей Стась , на 32:45 счет сравнял Вадим Мороз , на 33:16 Егор Бориков вывел сборную Беларуси вперед. Все голы были забиты в равных составах.

Кубок Первого канала. «Россия 25» играет с Беларусью, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ