«Россия 25» пропустила 3 шайбы за 69 секунд от Беларуси. Команда Ротенберга уступает после двух периодов
«Россия 25» пропустила три шайбы за 69 секунд от Беларуси.
В Санкт-Петербурге проходит матч второго тура Кубка Первого канала.
Команда Романа Ротенберга уступает после второго периода со счетом 2:3. Гости, уступая 0:2, отличились трижды за 69 секунд.
На отметке 32:08 забил Андрей Стась, на 32:45 счет сравнял Вадим Мороз, на 33:16 Егор Бориков вывел сборную Беларуси вперед. Все голы были забиты в равных составах.
Кубок Первого канала. «Россия 25» играет с Беларусью, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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