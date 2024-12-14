Светлов о КПК: «В условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России. Турнир по-прежнему популярен» 

Сергей Светлов высказался о значимости Кубка Первого канала.

В стартовом матче «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1).

«Главное, что сохранилась популярность турнира. В Питере на трибунах было больше 20 тысяч болельщиков – я так понимаю, это рекорд. Других комментариев и не требуется.

Ну а самое главное впечатление – то, что в условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России, находим ей матчи. Клубы – это одна часть нашего хоккея, линейка сборных – другая. Обе нужны друг другу, работают на общее дело», – сказал олимпийский чемпион.