Родуолд о сборной мира КХЛ на КПК: «Получаем удовольствие от игры и от условий, хорошо проводим время. Интересно сыграть в команде с ребятами из других клубов»
Джек Родуолд поделился впечатлениями от участия в Кубке Первого канала.
– Интересно сыграть в одной команде с ребятами из других клубов, с которыми пересекались раньше. Получаем удовольствие от игры и от условий. Отношение к нам и к нашим семьям отличное, и мы хорошо проводим здесь время.
– Для вас это еще отличная возможность поработать с Майком Кинэном?
– Да, он легенда. Кинэн долгое время тренировал в НХЛ, и нам повезло поработать вместе с ним эту неделю.
– Впечатлены «СКА-Ареной»?
– Арена невероятная, самая большая в мире. Я много слышал о ней, и она оправдывает ожидания. В КХЛ много хороших арен, но это лучшая, – сказал форвард «Адмирала» и сборной мира КХЛ Джек Родуолд.
Кубок Первого канала. «Россия 25» играет с Беларусью, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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