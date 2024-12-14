Карпухин о КПК: «Такие турниры – для людей, не следящих за хоккеем. Они смотрят матчи по федеральному каналу, болеют за сборную, происходит сплочение в рамках семьи, страны»

Илья Карпухин сказал, что Кубок Первого канала проводится для нехоккейных людей.

В первом матче на турнире сборная «России 25» обыграла сборную легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1).

– Рад, что мы победили достаточно уверенно. Мы всю игру доминировали. Этот турнир для болельщиков в первую очередь, чтобы они получили удовольствие от игры, от красивого хоккея. Надеюсь, у нас получилось это продемонстрировать. Мы все хотим поехать на чемпионат мира, на Олимпиаду, но в сегодняшних реалиях это невозможно.

И ФХР выжимает максимум из таких турниров, которые должны проводиться для людей, не следящих за хоккеем. Они смотрят по федеральному каналу, болеют за сборную, в какой-то момент происходит сплочение в рамках семьи, в рамках страны вообще. И если это у нас получилось в прошлом матче сделать, то я очень рад.

– То есть приобщить нехоккейных людей?

– Да. Избалованным болельщикам, критикам, наверное, не нравится, есть разные мнения на этот счет. Я все-таки еду в сборную с мыслью, чтобы просто порадовать людей, дать им эмоции за счет побед.

Конечно, я понимаю, если бы был чемпионат мира или Олимпиада, то эмоции были бы сильнее. Но на сегодняшний день мы не можем туда поехать. Поэтому надо выжимать максимум из таких турниров, – сказал защитник «Трактора » и сборной «России 25».