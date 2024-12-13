Сушинский о сборной мира КХЛ на КПК: «Приехали для удовольствия, ни одного силового приема не было. Идея команды хорошая, но оказать сопротивление не получилось»
В первом туре команда, собранная из легионеров Фонбет чемпионата КХЛ, проиграла «России 25» со счетом 1:4.
«Сама идея создания такой команды хорошая. Ожидалось, что легионеры окажут сопротивление, но этого не получилось. Явно не хотели получить травму, поэтому ни одного силового приема в их исполнении не было.
В целом это предсказуемо. Иностранцы работают в своих клубах, на этот турнир они приехали для удовольствия. Получится сыграть – хорошо, не выйдет – ничего страшного», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
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