  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский о сборной мира КХЛ на КПК: «Приехали для удовольствия, ни одного силового приема не было. Идея команды хорошая, но оказать сопротивление не получилось»
1

Сушинский о сборной мира КХЛ на КПК: «Приехали для удовольствия, ни одного силового приема не было. Идея команды хорошая, но оказать сопротивление не получилось»

Максим Сушинский высказался об игре сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

В первом туре команда, собранная из легионеров Фонбет чемпионата КХЛ, проиграла «России 25» со счетом 1:4.

«Сама идея создания такой команды хорошая. Ожидалось, что легионеры окажут сопротивление, но этого не получилось. Явно не хотели получить травму, поэтому ни одного силового приема в их исполнении не было.

В целом это предсказуемо. Иностранцы работают в своих клубах, на этот турнир они приехали для удовольствия. Получится сыграть – хорошо, не выйдет – ничего страшного», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»

«Сборная России победила, к вашему сожалению». И опять Ротенберг в эпицентре – на Кубке Первого канала

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
сборная России U25
logoМаксим Сушинский
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
5сегодня, 09:13
Лепс исполнил гимн РФ перед матчем КПК: «Огромная честь и ответственность, справились с божьей помощью. Рад, что спортсмены, артисты и простые граждане слушают мои песни»
16вчера, 21:34
Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»
11011 декабря, 11:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Касатонов об опросе ВЦИОМ: «Горжусь, что хоккей – спорт номер один в стране. Это заслуга побед СССР и России, а также того, что наши играют в НХЛ – лучшей лиге мира»
16 минут назад
Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»
442 минуты назад
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
358 минут назад
Торторелла о вратарях «Филадельфии»: «Эрссон – наш номер один, Колосов – второй, Федотов – третий. Это уже решено, я поговорил с каждым»
32сегодня, 12:01
Купер о Кучерове: «Волшебный хоккеист, способен создать момент из ничего. Я не знал, что он набрал 6 очков – мы считали, что Генцел станет игроком матча»
12сегодня, 11:24
Сергей Федоров: «Не планировал становиться тренером, нет желания возвращаться. Провальным прошлый сезон не считаю, силы не беспредельны»
12сегодня, 11:04
Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами
6сегодня, 10:51
Валерий Каменский: «Хоккей без России – полуфабрикат. Допуск ребят на юношеские и молодежные соревнования возможен только на наших условиях, такое мое мнение»
35сегодня, 09:57
«Динамо» расторгнет контракт с О’Деллом. 34-летний форвард не играет с 8 октября (Михаил Зислис)
11сегодня, 09:42
Буше об «Авангарде»: «Будем пропагандировать быстрый и агрессивный хоккей. Я давал рекомендации в последних двух матчах, это принесло плоды»
3сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»
3сегодня, 12:30
Терещенко о Кучерове: «Побьет свои рекорды по очкам, надеюсь. Рекорд Гретцки по баллам за сезон превзойти очень трудно»
2сегодня, 12:13
Тренер вратарей «Динамо» о Миске: «Люди ждут его ошибок – им уже без разницы, что он делает. Здорово, что есть интерес болельщиков – Хантер стал популярным»
1сегодня, 11:37
Хайнс об 1:7 с «Эдмонтоном»: «Нехарактерный матч для «Миннесоты», но я не собираюсь долго думать о нем. Мы должны восстановить силы и готовиться к следующей игре»
1сегодня, 10:26
Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю
1сегодня, 10:11
Задоров при 1:5 с «Сиэтлом» – 7 хитов, 4 блока, полезность «0» за 21:59 на льду
4сегодня, 09:25
Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
5сегодня, 09:13
Бучневич продлил результативную серию до 7 матчей, сделав ассист с «Сан-Хосе». У форварда «Сент-Луиса» 7 очков на отрезке
сегодня, 08:28
Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»
2сегодня, 07:40
Кросби набрал 0+3 в матче с «Монреалем» и делит с Айзерманом 7-е место в истории НХЛ по числу игр с 2+ очками (477)
сегодня, 07:22
Рекомендуем