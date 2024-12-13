Кинэн сравнил «СКА-Арену» с «Мэдисон-сквер-гарден»: «Атмосфера здесь наэлектризованная, как и там»

Майк Кинэн сравнил «СКА-Арену» с «Мэдисон-сквер-гарден».

– Как за 20 лет изменился Санкт-Петербург?

– Изменились спортивные сооружения. Сейчас мы на «СКА-Арене», в невероятном дворце. Мне всегда нравилось играть в Санкт-Петербурге. Здесь отличные болельщики, которые с энтузиазмом поддерживают свою команду.

– С какой ареной можете сравнить «СКА-Арену»?

– Наверное, с «Мэдисон-сквер-гарден». Атмосфера здесь наэлектризованная, как и там, – сказал главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн, ранее работавший в «Рейнджерс ».