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Кинэн о Ротенберге в СКА и «России 25»: «Роман доказывает, что может строить конкурентные команды. Его работа была оценена»

Майк Кинэн оценил работу Романа Ротенберга в СКА и «России 25».

– Теперь Роман Ротенберг работает и в СКА, и в сборной России. Вас это не удивляет?

– Поздравляю Романа. Его работа была оценена. Он доказывает, что может строить конкурентные команды.

– Половина игроков сборной России играет в СКА. Не дает ли это преимущества тренеру?

– Определенно да. Они тренируются вместе, хорошо знают друг друга. У нас была всего одна тренировка.

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать преимущество, – сказал главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн.

«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
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