Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
Михаил Кравец и Леонид Тамбиев войдут в тренерский штаб сборной мира КХЛ.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец войдут в штаб сборной легионеров на Кубке Первого канала.
Ранее стало известно, что команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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