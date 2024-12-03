Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Михаил Кравец и Леонид Тамбиев войдут в тренерский штаб сборной мира КХЛ.

Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев и главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец войдут в штаб сборной легионеров на Кубке Первого канала.

Ранее стало известно, что команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.