Кочетков проиграл 6-й матч в сезоне при 12 победах, отбив 19 из 21 броска «Оттавы»
Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска в матче с «Оттавой» (0:3).
Третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.
Таким образом, вратарь «Каролины» потерпел 6-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
В 18 играх сезона у россиянина 12 побед при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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