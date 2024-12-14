Кочетков проиграл 6-й матч в сезоне при 12 победах, отбив 19 из 21 броска «Оттавы»

Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска в матче с «Оттавой» (0:3).

Третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

Таким образом, вратарь «Каролины» потерпел 6-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

В 18 играх сезона у россиянина 12 побед при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.