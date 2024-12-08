Кочетков пропустил 4 шайбы в 3 из 4 последних матчей. Поражение от «Айлендерс» – 5-е в сезоне
Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в 3 из 4 последних матчей.
Вратарь «Каролины» отразил 21 из 25 бросков в игре с «Айлендерс» (3:4), потерпев 5-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 16 матчах сезона на счету россиянина 11 побед при 89,3% и коэффициенте надежности 2,68.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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