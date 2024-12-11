Кочетков отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне и 50-я в регулярках НХЛ

Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе».

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч против «Шаркс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 25-летнего россиянина 12-й в 17 играх в текущем сезоне (89,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).

Всего в рамках регулярок лиги у Кочеткова стало 86 матчей и 50 побед (90,7%, 2,43).