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  • Кочетков отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне и 50-я в регулярках НХЛ
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Кочетков отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне и 50-я в регулярках НХЛ

Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе».

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч против «Шаркс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для 25-летнего россиянина 12-й в 17 играх в текущем сезоне (89,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,64). 

Всего в рамках регулярок лиги у Кочеткова стало 86 матчей и 50 побед (90,7%, 2,43). 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoКаролина
logoНХЛ
logoПетр Кочетков
logoСан-Хосе
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