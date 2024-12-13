Кучеров – 5-й игрок в истории «Тампы» с 5 передачами за матч. Он повторил рекорд клуба

Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по передачам за матч.

Нападающий «Лайтнинг» набрал 6 (1+5) очков в игре против «Калгари» (8:3).

Он повторил рекорд франшизы по количеству результативных передач в одном матче.

Ранее по 5 ассистов за игру в составе «Тампы » сделали Брэндон Хэйгл , Даррен Рэддиш, Мартен Сен-Луи и Марк Рекки .