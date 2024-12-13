Кучеров – 5-й игрок в истории «Тампы» с 5 передачами за матч. Он повторил рекорд клуба
Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по передачам за матч.
Нападающий «Лайтнинг» набрал 6 (1+5) очков в игре против «Калгари» (8:3).
Он повторил рекорд франшизы по количеству результативных передач в одном матче.
Ранее по 5 ассистов за игру в составе «Тампы» сделали Брэндон Хэйгл, Даррен Рэддиш, Мартен Сен-Луи и Марк Рекки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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