Рыбин о шансах Капризова на «Харт»: «Будет сложно, конкуренты слишком серьезные. Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль, Макдэвид – монструозная группа»
Максим Рыбин оценил шансы Кирилла Капризова выиграть «Харт Трофи» в этом сезоне.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
«Безусловно, это будет отличное достижение. Но у Кирилла компания конкурентов уж слишком серьезная, честно говоря: начиная от Маккиннона, Кучерова, Драйзайтля, Макдэвид тот же – один из сильнейших.
Здесь такая группа монструозная! Достаточно сложно будет выиграть, потому что проценты достаточно быстро меняются, я даже следил.
Конечно, в целом Капризов выдает классный сезон, и главное, чтобы обошлось без травм. Как говорится, все в руках Кирилла!» – сказал бывший игрок сборной России Максим Рыбин.
Капризов – главный претендент на «Харт» по версии Ассоциации журналистов. Айкел и Нечас – в числе фаворитов (ESPN)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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