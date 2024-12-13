Терещенко о Кучерове: «Побьет свои рекорды по очкам, надеюсь. Рекорд Гретцки по баллам за сезон превзойти очень трудно»

Алексей Терещенко оценил качество игры Никиты Кучерова.

Российский форвард «Тампы » набрал 6 (1+5) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (8:3). В нынешнем сезоне на счету Кучерова 44 (14+30) балла за результативность в 25 матчах.

«Никита уже на протяжении многих лет поддерживает уровень и свой бомбардирский класс. Надеюсь, он побьет свои рекорды по очкам. Конечно, рекорд НХЛ по набранным очкам за сезон, который принадлежит Уэйну Гретцки (215 очков в сезоне-1985/86 – Спортс’‘), превзойти очень трудно.

Кучеров всю свою карьеру в НХЛ забивает, у него есть для этого опыт и необходимые данные. Пожелаем ему еще долгие годы держать планку на этом высочайшем уровне.

Потери Сергачева и Стэмкоса сказываются на результатах «Тампы». Не будем скрывать, что эти игроки очень много пользы приносили команде. Но, повторюсь, будем рассчитывать на Кучерова, его форму и голевое чутье», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Купер о Кучерове: «Волшебный хоккеист, способен создать момент из ничего. Я не знал, что он набрал 6 очков – мы считали, что Генцел станет игроком матча»

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