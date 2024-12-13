Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»
Максим Рыбин назвал лучших российских хоккеистов в данный момент.
«Овечкин до травмы пер вперед без шансов, как машина! Давайте Мичкова назовем, авансом выпишем, а он пускай читает интервью и оправдывает доверие. Матвей старается, идет и набирает потихоньку. Молодец!
Ну, и, конечно, Кучеров и Капризов еще. Пускай так будет. Сейчас очень много ребят достойнейших, никого обижать не хочется.
Давайте все же Мичкова тоже включим в эту тройку – пускай старается, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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