Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»

Максим Рыбин назвал лучших российских хоккеистов в данный момент.

«Овечкин до травмы пер вперед без шансов, как машина! Давайте Мичкова назовем, авансом выпишем, а он пускай читает интервью и оправдывает доверие. Матвей старается, идет и набирает потихоньку. Молодец!

Ну, и, конечно, Кучеров и Капризов еще. Пускай так будет. Сейчас очень много ребят достойнейших, никого обижать не хочется.

Давайте все же Мичкова тоже включим в эту тройку – пускай старается, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .

Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»