Крикунов об отмене «Вечера русского наследия»: «НХЛ зря отступила от своей позиции. Они всегда держали ее, не путая хоккей с политикой, а тут начали отступать»
Мероприятие, организованное группой русскоязычных болельщиков, должно было состояться вчера в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» (1:2 ОТ).
Оно было отменено клубом из-за протеста со стороны украинских организаций штата Огайо.
Доминик Гашек ранее так высказался об отмене мероприятия: «Важная победа, которая помогла спасти жизни».
«Не воспринимаю Гашека всерьез. Конечно, НХЛ зря отступила от своей позиции. Они вроде всегда держали позицию, не путая хоккей с политикой, а тут начали отступать.
Зато наши игроки наступают. Ладно, тут отступим, но все вернется», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами
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