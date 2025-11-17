  • Спортс
  Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
Пьеррик Дюбе рассказал об адаптации в СКА.

Нападающий СКА Пьеррик Дюбе рассказал об адаптации в команде.

Форвард пополнил состав петербургской команды в результате обмена с «Трактором». 

– Да, сменить город по ходу сезона – это нелегко. К тому же, это мой первый год в России, так что мне сложнее адаптироваться. Санкт-Петербург лучше, чем Челябинск, но он гораздо больше. Пока что привыкаю к новой жизни, вчера заселился в новую квартиру. Эти изменения касаются не только бытовой жизни, но и хоккея. Теперь для меня все новое: система, игроки, персонал…

Думаю, мне понадобится еще пару игр, чтобы окончательно привыкнуть к СКА. Я уже чувствую, что стал играть увереннее, и это то, от чего я хочу отталкиваться.

Сейчас мне нужно влиться в уже сформировавшийся коллектив. Могу сказать, что русские ребята и легионеры приняли меня очень тепло. В раздевалке СКА отличная атмосфера! Думаю, нам есть над чем поработать, и если мы сможем воплотить это в игре и закрепиться в зоне плей-офф, то это будет огромным достижением.

– Вам повезло, что в СКА в этом сезоне много легионеров.

– Это точно! На самом деле, все ребята постарались меня хорошо принять. Больше всего времени я провожу с Бландиси и Педаном, они во многом мне помогают. Даже молодые ребята стараются разговаривать со мной на английском. Я рассказываю им о том, как все устроено в Северной Америке, если они захотят туда уехать. Очень классно иметь таких партнеров рядом, я счастлив быть в СКА.

– Насколько шокирующим для вас стал обмен в СКА?

– Не могу сказать, что я был сильно шокирован. Клуб искал игрока, которого можно обменять. Очевидно, что «Трактор» сделал выбор в мою пользу, так как мне всего лишь 24 года, а для команды более важен костяк.

Я был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА. Это хорошая команда, где присутствует сплав молодости и опыта. Я действительно счастлив быть здесь. Этот новый вызов для меня не столько шок, сколько мотивация. Очень хочу помочь СКА закрепиться в зоне плей-офф и достичь успехов.

– Руководство «Трактора» аргументировало свое решение вашим возрастом?

– Это внутренняя кухня, не хочу распространять детали в СМИ. Признаюсь честно, мы расстались в хороших отношениях. Руководству часто приходится принимать такие тяжелые решения, и это нормально.

Я провел отличное время в «Тракторе», этот клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Я безумно благодарен за это. Сейчас я в СКА, так что буду делать все возможное для того, чтобы помочь команде, – сказал Дюбе.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
