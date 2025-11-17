Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 8 лет. Кэпхит – 10,625 млн долларов

Адриан Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом».

Нападающий Адриан Кемпе подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом ».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2033/34. Зарплата составит 10,625 млн долларов в год в среднем.

Действующий контракт 29-летнего форварда «Кингс» с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2025/26 швед набрал 19 (6+13) очков в 19 играх.

Кемпе выступает в НХЛ с сезона-2016/17 и играл только за «Кингс». На его счету 649 игр в регулярках и 420 (200+220) очков. В 28 играх в плей-офф он набрал 29 (15+14) баллов.