Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»

Александр Лукин высказался после 13-го поражения «Сибири» подряд.

Защитник «Сибири » Александр Лукин подвел итоги матча с «Шанхаем » (0:3).

Новосибирский клуб проиграл в 13-й раз подряд и установил новый клубный антирекорд.

В концовке игры произошло несколько потасовок: у «Сибири» 5-минутные штрафы получили Александр Лукин и Владислав Кара, у «Дрэгонс» – Уильям Райлли и Остин Вагнер, игрок китайской команды Бен Харпур получил 24 минуты штрафа (4 минуты штрафа за грубость и 20-минутный дисциплинарный штраф).

«Я бы не сказал, что нас первая шайба надломила. Все пацаны боролись с первых минут, была силовая борьба и блокированые броски. Да, оказались невнимательными, но руки не опустились. Было много большинства, если бы забили грязный гол – были бы шансы вытащить игру.

У нас почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Я так чувствую атмосферу в раздевалке, чувствую негатив – теперь его нет, все иначе.

Я могу в каждой игре подраться, но не все соглашаются принять бой. Все выходят с горящими глазами, у тренерского штаба тоже горят глаза, у нас нет больше времени», – сказал Лукин.

