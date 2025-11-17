  • Спортс
  Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мыслями о выступлении команды.

В воскресенье омский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:2.

– У команды до матчей против «Трактора» и «Торпедо» была серия из трех поражений подряд. С чем были проблемы?

– Не думаю, что у нас были какие-то большие проблемы. Просто не получалось забить. Сейчас мы реализовали свое в последних играх и продолжим побеждать. Сезон долгий, впереди еще много матчей.

– Что с командой произошло в первом периоде?

– В моменте с первой шайбой думали, что игра остановилась, для соперника эта шайба стала неприятной неожиданностью. Пропустили две шайбы – две наши ошибки. Но в перерыве тренеры скорректировали нашу игру, и мы все исправили.

– Сейчас ваша команда на третьем месте в Восточной конференции. Смотрите в таблицу или пока не придаете этому особого значения?

– Мы думаем обо всем и стараемся улучшаться каждый день. Мы хотим быть сильными, чтобы когда начался плей-офф, мы были в полном порядке.

– Для вас важно место, с которого команда будет начинать плей-офф?

– Конечно. Мы продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к матчам плей-офф, – сказал Потуральски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
