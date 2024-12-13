Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами
Россияне из «Коламбуса» встретились с фанатами после отмены «Вечера наследия».
Мероприятие, организованное группой русскоязычных болельщиков, должно было состояться вчера в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» (1:2 ОТ).
Оно было отменено клубом из-за протеста со стороны украинских организаций штата Огайо.
Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на организаторов «Вечера русского наследия», сразу после игры вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.
Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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