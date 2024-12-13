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Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами

Россияне из «Коламбуса» встретились с фанатами после отмены «Вечера наследия».

Мероприятие, организованное группой русскоязычных болельщиков, должно было состояться вчера в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» (1:2 ОТ).

Оно было отменено клубом из-за протеста со стороны украинских организаций штата Огайо.

Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на организаторов «Вечера русского наследия», сразу после игры вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл МарченкоДмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.

Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКоламбус
Политика
logoДаниил Тарасов
logoДмитрий Воронков
logoЕгор Чинахов
logoНХЛ
logoМатч ТВ
logoКирилл Марченко
logoИван Проворов
болельщики
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