Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»

Валерий Каменский отреагировал на решение Бенуа Гру покинуть «Трактор».

Олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора ».

Сегодня Гру сообщил , что принял решение покинуть клуб: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

«Это решение команды и тренера. Если он чувствует, что надо уйти, делает этот шаг.

Конечно, тяжело найти замену. У тренера есть определенный план, команда по нему шла и готовилась. Но бывает иногда, что перемены идут на пользу, приводят к улучшению результата. Все зависит от того, кого найдет «Трактор» и как быстро новый тренер вольется в работу.

Но в целом команда в Челябинске хорошая, не зря они в финале Кубка Гагарина играли. Думаю, с таким клубом любой тренер может заявить о себе», – сказал Каменский.