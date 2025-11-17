Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»

  • Спортс
Жерар Галлан высказался о драках в матче «Шанхая» с «Сибирью».

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался о драках в матче с «Сибирью» (3:0).

В концовке игры произошло несколько потасовок: у «Сибири» 5-минутные штрафы получили Александр Лукин и Владислав Кара, у «Дрэгонс» – Уильям Райлли и Остин Вагнер, игрок китайской команды Бен Харпур получил 24 минуты штрафа (4 минуты штрафа за грубость и 20-минутный дисциплинарный штраф).

– Наша команда играла хорошо. Матч был примерно равным, но важно, как сыграли спецбригады. Решающими были наши два гола в большинстве. В целом я доволен тем, какой мы показали хоккей.

– «Сибирь» вам показалась командой, которая до этого потерпела 12 поражений подряд?

– Команда сыграла неплохо. Основным моментом были спецбригады, которые решили исход матча. Мы сами потерпели достаточно поражений в последнее время, поэтому для нас была очень важна эта игра.

– Почему в конце матча было столько драк? Кто зажег фитиль?

– Мне показалось, что 44-й номер «Сибири» (Александр Лукин) начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее. К сожалению, кто‑то из‑за такого страдает, – сказал Галлан. 

«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»

Источник: «Матч ТВ»
