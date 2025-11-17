Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»

Владислав Кара высказался о 13-м поражении «Сибири» подряд.

Нападающий «Сибири » Владислав Кара высказался после матча с «Шанхаем» (0:3).

Новосибирский клуб проиграл в 13-й раз подряд и установил новый клубный антирекорд.

– Есть ощущение тупика или видите выход?

– Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход, – сказал Кара.

