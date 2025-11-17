Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»

Ярослав Люзенков высказался о 13-м поражении «Сибири» подряд.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча с «Шанхаем » (0:3).

Новосибирский клуб проиграл в 13-й раз подряд и установил новый клубный антирекорд.

– Сложно комментировать матч, в котором мы потерпели очередное поражение. Но свое большинство мы не забили. И дважды пропустили в меньшинстве. Это ключевой фактор, почему мы проиграли.

Но отдельное спасибо за концовку. Может быть, поздновато, но ребята показали, что не согласны с этой ситуацией. Очень тяжело, но они с ней не согласны.

– Александр Лукин начал эти драки. Вы чувствовали, что он на это пойдет?

– Я это чувствовал. Не было ограничений, надо было как-то переломить ситуацию. Но специально мы ему ничего не говорили. Просто так получилось, что выплеснули эмоции, и пошли потасовки.

– Была ли пересечена грань – или все осталось в нормальном мужском русле?

– Если по мне, то Акользин мог позвать другого соперника, чем Александр Першаков. А он выбрал молодого пацана. Если чисто по-мужски разбираться. Хоть бы себе конкурента позвал. А так это тоже эмоции.

– Вы верите, что такие концовки могут перекинуть мостик к победам?

– Я верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского когда-то взорвется. Некоторые коллеги пошутили, что бутылку трясут и передают, и все боятся, когда она взорвется. Так вот, она взорвется. Только надо набраться терпения, мужества.

Сейчас ребята сильно переживают. Мы заходили в раздевалку – там не то что был мужской разговор, а уже подошла грань, что даже пошли драки. Ну не сдаются они. Но не хватает мастерства, и они это все понимают. Будут стараться, и время скоро придет, – сказал Люзенков.

