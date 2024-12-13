Дмитрий Свищев отреагировал на слова Гашека об отмене «Вечера русского наследия».

Доминик Гашек ранее так высказался об отмене мероприятия: «Важная победа, которая помогла спасти жизни».

Напомним, «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за протестов украинских организаций штата Огайо.

«Гашек не имеет никакого отношения к тому, что в НХЛ отменили «Вечер русского наследия». Не нужно называть это победой.

Гашек – сбитый летчик, у которого проблемы с головой. Никому он не интересен ни как спортсмен, ни как политик.

А «Коламбус» решил повременить с этим мероприятием, чтобы не было скандалов, потому что местная украинская диаспора начала возбухать и подняла визг, писк», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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