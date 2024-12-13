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«Вашингтон» одержал 10-ю подряд победу в гостях – за счет 2 голов Протаса «Коламбусу». Клуб делит 2-е место в общей таблице НХЛ и лидирует по % очков

«Вашингтон» одержал 10-ю подряд победу в гостях.

«Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, обе шайбы забросил белорусский форвард Алексей Протас

Команда под руководством Спенсера Карбери выиграла 10 подряд матчей в гостях. Рекорд лиги – 12 подряд побед на выезде («Детройт»-2005/06 и «Миннесота»-2014/15). 

«Столичные» набрали 42 очка в 28 играх и делят с «Миннесотой» 2-е место в общей таблице НХЛ. Лидирует «Виннипег» (43 очка в 31 матче). 

При этом по проценту набранных очков (75,0%) клуб из столицы США занимает чистое 1-е место в лиге. 

Добавим, что на счету 23-летнего Протаса стало 26 (11+15) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+14». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСпенсер Карбери
logoМиннесота
logoАлексей Протас
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logoНХЛ
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