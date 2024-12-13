«Вашингтон» одержал 10-ю подряд победу в гостях – за счет 2 голов Протаса «Коламбусу». Клуб делит 2-е место в общей таблице НХЛ и лидирует по % очков

«Вашингтон» одержал 10-ю подряд победу в гостях.

«Кэпиталс» обыграли «Коламбус » (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, обе шайбы забросил белорусский форвард Алексей Протас .

Команда под руководством Спенсера Карбери выиграла 10 подряд матчей в гостях. Рекорд лиги – 12 подряд побед на выезде («Детройт»-2005/06 и «Миннесота »-2014/15).

«Столичные» набрали 42 очка в 28 играх и делят с «Миннесотой» 2-е место в общей таблице НХЛ . Лидирует «Виннипег » (43 очка в 31 матче).

При этом по проценту набранных очков (75,0%) клуб из столицы США занимает чистое 1-е место в лиге.

Добавим, что на счету 23-летнего Протаса стало 26 (11+15) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+14».