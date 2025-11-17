  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
0

Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»

Леонид Вайсфельд высказался об успехах СКА.

Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об игре СКА в текущем сезоне. 

Команда тренера Игоря Ларионова выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 8-й на Западе.

– В чем причины последних успехов СКА?

– Мне кажется, что тут вопрос по-другому нужно было ставить: «В чем причины неудач в первых матчах у них были?» Состав у них хороший. Они так и должны играть.

– Изменил ли что-то приход Бабенко?

– Тут сложно сказать. Я ведь не знаю, что у них на самом деле происходит. Может быть, игроки привыкли к требованиям Ларионова. Может, другие причины. Может, дело в Бабенко.

Но я не думаю, что пришел ассистент главного тренера и кардинально что-то изменил. Сложно сказать. У ассистентов разные степени полномочий: у кого-то — больше, у кого-то — меньше. Мы ведь не знаем, как там на самом деле распределяются обязанности в тренерском штабе, – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoЛеонид Вайсфельд
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoЮрий Бабенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Сапего: «СКА не устраивает положение в таблице – каждый выкладывается уже не на 100%, а на 110%. Надо продолжать играть по системе, не подстраиваться под соперника»
вчера, 09:44
Щитов о СКА и ЦСКА: «Непопадание в плей-офф – неудовлетворительный результат. Они идут на грани, нужно приложить все усилия»
16 ноября, 20:27
Ларионов о шайбе сына в ворота «Металлурга»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»
16 ноября, 19:47
Главные новости
Фанаты «Динамо скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
8 минут назадВидео
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»
22 минуты назад
Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»
27 минут назад
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты
38 минут назадВидео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке
сегодня, 16:19
КХЛ. «Ак Барс» играет с ЦСКА, «Динамо» Москва против «Спартака», «Северсталь» примет «Динамо» Минск, «Металлург» победил «Трактор»
сегодня, 16:12Live
Рыбин об уходе Гру из «Трактора»: «Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то»
сегодня, 15:59
Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ
сегодня, 15:53
Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»
сегодня, 15:32
Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин, до того, как стал капитаном «Вашингтона»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Дадонов о сборной: «У России есть одни из лучших хоккеистов мира, ни разу не игравшие на Олимпиаде. Печальная история, но мы ничего не можем сделать»
сегодня, 14:28
«Торонто» добавил Танева в долгосрочный список травмированных. Защитник выбыл после столкновения с Мичковым
сегодня, 12:47
Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»
сегодня, 12:23
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
сегодня, 11:19
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
сегодня, 10:57
Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»
сегодня, 10:13
Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи
сегодня, 09:29
«Даллас» перевел Дюшена и Эрни в долгосрочный список травмированных
сегодня, 09:18
«Бостон» выставил Бичера на драфт отказов. У форварда 78 матчей за клуб в прошлом сезоне
сегодня, 08:25