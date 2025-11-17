Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»

Леонид Вайсфельд высказался об успехах СКА.

Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об игре СКА в текущем сезоне.

Команда тренера Игоря Ларионова выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 8-й на Западе.

– В чем причины последних успехов СКА?

– Мне кажется, что тут вопрос по-другому нужно было ставить: «В чем причины неудач в первых матчах у них были?» Состав у них хороший. Они так и должны играть.

– Изменил ли что-то приход Бабенко?

– Тут сложно сказать. Я ведь не знаю, что у них на самом деле происходит. Может быть, игроки привыкли к требованиям Ларионова. Может, другие причины. Может, дело в Бабенко.

Но я не думаю, что пришел ассистент главного тренера и кардинально что-то изменил. Сложно сказать. У ассистентов разные степени полномочий: у кого-то — больше, у кого-то — меньше. Мы ведь не знаем, как там на самом деле распределяются обязанности в тренерском штабе, – сказал Вайсфельд.