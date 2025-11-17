Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»

В «Союзмультфильме» высказались о переговорах с Александром Овечкиным.

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос о желании снять мультфильм, посвященный рекорду форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 902 гола в НХЛ.

«В анимации есть история с долгой доставкой контента. Пока мы сделаем мультик, от какого-то события пройдет уже время. В целом мы стараемся упоминать звезд, но это непросто. Это требует специальных разрешений. Здорово, когда мультики отображают действительность.

Было бы прикольно, но мы не договорились с Овечкиным. Что-то не сложилось, но, может, сложится. Мы хотели сделать персонажа Александра Овечкина. Камео классно работает!» – сказала Савиных.