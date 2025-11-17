  • Спортс
  • Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»

Владимир Плющев отреагировал на решение Бенуа Гру покинуть «Трактор».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Бенуа Гру покинуть пост главного тренера «Трактора».

Сегодня Гру сообщил, что принял решение покинуть клуб: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

«Вопросы должны быть к тем, кто его рекомендовал, аттестовал, приглашал. Конечно, не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально, тем более, что, думаю, контракт у него был неплохой.

Самое интересное другое: а что от него хотели получить. Наверняка ставилась задача выиграть Кубок Гагарина, но Бенуа понял, что с этой задачей не справится, посчитал, что лучше сейчас по семейным обстоятельствам свинтить.

У нас почему-то иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом говорят, что устали и уезжают. Это ненормально. Все упирается в то, что у нас дефицит российских тренеров», – сказал Плющев. 

«Чувствую себя чрезвычайно уставшим – и морально, и физически». Бенуа Гру попрощался с «Трактором»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
