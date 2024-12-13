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Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»

Доминик Гашек высказался об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе.

Мероприятие, организованное группой русскоязычных болельщиков, должно было состояться вчера в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» (1:2 ОТ).

Оно было отменено клубом из-за протеста со стороны украинских организаций штата Огайо.

«Маленькая, но очень важная победа, которая помогла спасти жизни. К сожалению, НХЛ, наряду с ATP и WTA, остается самой большой рекламой действий России.

Спасибо всем за поддержку. Мы сделали это все вместе», – написал бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек в своих соцсетях.

«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»

Опубликовал: Максим Федер
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Политика
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