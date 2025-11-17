Игорь Макаров: «Вариант с назначением Ротенберга в «Динамо» реален. Его опыт будет востребован в любой команде. Почитайте, что пишут динамовские болельщики, абсолютно все за него»

Игорь Макаров: вариант с назначением Романа Ротенберга в «Динамо» реален.

Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Игорь Макаров высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо».

Сегодня клуб объявил об отставке Алексея Кудашова.

«Думаю, вариант с назначением Романа Ротенберга в «Динамо» реален. Его опыт будет востребован в любой команде. Он выигрывал Кубок Континента , дважды выходил в финал конференции Кубка Гагарина, хорошо работал со сборной.

Если бы это произошло, думаю, было бы весьма логично. Это и командный результат, и дополнительное внимание болельщиков. Почитайте, что пишут динамовские болельщики. Абсолютно все за него», – сказал Макаров.

