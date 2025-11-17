Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»

Ярослава Люзенкова не устраивает игра защитника «Сибири» Дэвида Фэрранса.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков сообщил, что его не устраивает игра защитника Дэвида Фэрранса.

Фэрранс провел 10 матчей за «Сибирь» в нынешнем сезоне и сделал 3 передачи при показателе полезности «минус 9».

Сегодня «Сибирь» проиграла «Шанхаю» со счетом 0:3. Новосибирский клуб потерпел 13-е поражение подряд.

– В состав вернулись Гордеев и Чехович, нет Фэрранса. Куда он пропал?

– По Дэвиду Фэррансу – сложный вопрос. Надо его решать. Не устраивает его игра как легионера. Это вынужденная мера. Мы его не поставили в состав.

– Решать – вплоть до расставания?

– Сложный вопрос. Пока не комментирую.

– Почему вчера на драфт отказов был выставлен Владимир Бутузов? Чье это было решение?

– Это решение уже созревало давно. И оно было общим. Мы с Володей разговаривали и в начале сезона, и чуть раньше, и вчера, и позавчера. Он сам все прекрасно понимает.

Но это просто жизнь. От этого никуда не деться. Нам надо и его встряхивать, и какие-то меры предпринимать.

– А почему у него случился такой резкий регресс?

– Почему у всей команды такой регресс? Не только он, и с меня тоже надо спросить. Со всех вообще.

– Почему по ходу матча перестал играть Скотт Уилсон?

– Он опять получил микротравму – и ушел. О тяжести травмы пока не знаю.

– Правда ли, что в «Сибирь» возвращается Тэйлор Бек?

– Пока с ним ведутся переговоры, – сказал Люзенков.