Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков сообщил, что его не устраивает игра защитника Дэвида Фэрранса.
Фэрранс провел 10 матчей за «Сибирь» в нынешнем сезоне и сделал 3 передачи при показателе полезности «минус 9».
Сегодня «Сибирь» проиграла «Шанхаю» со счетом 0:3. Новосибирский клуб потерпел 13-е поражение подряд.
– В состав вернулись Гордеев и Чехович, нет Фэрранса. Куда он пропал?
– По Дэвиду Фэррансу – сложный вопрос. Надо его решать. Не устраивает его игра как легионера. Это вынужденная мера. Мы его не поставили в состав.
– Решать – вплоть до расставания?
– Сложный вопрос. Пока не комментирую.
– Почему вчера на драфт отказов был выставлен Владимир Бутузов? Чье это было решение?
– Это решение уже созревало давно. И оно было общим. Мы с Володей разговаривали и в начале сезона, и чуть раньше, и вчера, и позавчера. Он сам все прекрасно понимает.
Но это просто жизнь. От этого никуда не деться. Нам надо и его встряхивать, и какие-то меры предпринимать.
– А почему у него случился такой резкий регресс?
– Почему у всей команды такой регресс? Не только он, и с меня тоже надо спросить. Со всех вообще.
– Почему по ходу матча перестал играть Скотт Уилсон?
– Он опять получил микротравму – и ушел. О тяжести травмы пока не знаю.
– Правда ли, что в «Сибирь» возвращается Тэйлор Бек?
– Пока с ним ведутся переговоры, – сказал Люзенков.