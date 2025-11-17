  • Спортс
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»

Ярослава Люзенкова не устраивает игра защитника «Сибири» Дэвида Фэрранса.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков сообщил, что его не устраивает игра защитника Дэвида Фэрранса.

Фэрранс провел 10 матчей за «Сибирь» в нынешнем сезоне и сделал 3 передачи при показателе полезности «минус 9».

Сегодня «Сибирь» проиграла «Шанхаю» со счетом 0:3. Новосибирский клуб потерпел 13-е поражение подряд.

– В состав вернулись Гордеев и Чехович, нет Фэрранса. Куда он пропал?

– По Дэвиду Фэррансу – сложный вопрос. Надо его решать. Не устраивает его игра как легионера. Это вынужденная мера. Мы его не поставили в состав.

– Решать – вплоть до расставания?

– Сложный вопрос. Пока не комментирую.

– Почему вчера на драфт отказов был выставлен Владимир Бутузов? Чье это было решение?

– Это решение уже созревало давно. И оно было общим. Мы с Володей разговаривали и в начале сезона, и чуть раньше, и вчера, и позавчера. Он сам все прекрасно понимает.

Но это просто жизнь. От этого никуда не деться. Нам надо и его встряхивать, и какие-то меры предпринимать.

– А почему у него случился такой резкий регресс?

– Почему у всей команды такой регресс? Не только он, и с меня тоже надо спросить. Со всех вообще.

– Почему по ходу матча перестал играть Скотт Уилсон?

– Он опять получил микротравму – и ушел. О тяжести травмы пока не знаю.

– Правда ли, что в «Сибирь» возвращается Тэйлор Бек?

– Пока с ним ведутся переговоры, – сказал Люзенков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
