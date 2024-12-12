Рябкин – 15-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet, Хэгенс – 1-й, Шефер – 2-й
Иван Рябкин занял 15-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet.
Список возглавил американский форвард Джеймс Хэгенс.
Тор-15 выглядит следующим образом:
1. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
2. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
3. н. Майкл Миса («Сагино»)
4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
5. н. Антон Фронделл («Юргорден»)
6. н. Калеб Деснойерс («Монктон»)
7. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)
8. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)
9. з. Логан Хенслер (университет Висконсина)
10. н. Малькольм Спенс («Эри Оттерс»)
11. з. Джексон Смит («Трай-Сити»)
12. з. Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»)
13. н. Уильям Мур (программа USNTDP)
14. в. Джошуа Равенсберген («Принс Джордж»)
15. н. Иван Рябкин (МХК «Динамо»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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