Свердловские власти дали 350 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк-Арены»
Свердловские власти дали 350 млн рублей на 2-ю очередь «Дацюк-Арены».
Оно должно начаться до конца текущего года.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 350 миллионов рублей в виде субсидии на строительство в Екатеринбурге второй очереди «Дацюк Арены».
Соответствующее постановление принято 14 сентября на заседании регионального кабинета министров», – говорится в сообщении департамента информационной политики региона.
«Мы выделяем средства для строительства в Екатеринбурге второй очереди спорткомплекса «Дацюк-Арена» – 50 миллионов рублей в 2023 году, 250 миллионов рублей в 2024 году и 50 миллионов рублей в 2025 году», – пояснил Куйвашев.
Планируется, что в новом здании разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовая, отделение заточки и проката коньков.
Камень в основание будущей второй очереди «Дацюк Арены» был заложен в сентябре 2022 года, тогда же на начало строительства было направлено 100 млн рублей. Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 года в Екатеринбурге.
Общая площадь нового объекта – 8,5 тыс. кв. метров. Ледовая площадка разместится на втором этаже, также предусмотрена возможность проживания спортсменов на объекте во время соревнований. В спортивном комплексе смогут заниматься более 2,7 тыс. детей.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк де-факто завершил карьеру в 2021 году. Последние 2 сезона он отыграл за «Автомобилист».
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