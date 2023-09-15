Свердловские власти дали 350 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк-Арены»

Свердловские власти дали 350 млн рублей на 2-ю очередь «Дацюк-Арены».

Оно должно начаться до конца текущего года.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 350 миллионов рублей в виде субсидии на строительство в Екатеринбурге второй очереди «Дацюк Арены».

Соответствующее постановление принято 14 сентября на заседании регионального кабинета министров», – говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

«Мы выделяем средства для строительства в Екатеринбурге второй очереди спорткомплекса «Дацюк-Арена» – 50 миллионов рублей в 2023 году, 250 миллионов рублей в 2024 году и 50 миллионов рублей в 2025 году», – пояснил Куйвашев.

Планируется, что в новом здании разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовая, отделение заточки и проката коньков.

Камень в основание будущей второй очереди «Дацюк Арены» был заложен в сентябре 2022 года, тогда же на начало строительства было направлено 100 млн рублей. Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 года в Екатеринбурге.

Общая площадь нового объекта – 8,5 тыс. кв. метров. Ледовая площадка разместится на втором этаже, также предусмотрена возможность проживания спортсменов на объекте во время соревнований. В спортивном комплексе смогут заниматься более 2,7 тыс. детей.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк де-факто завершил карьеру в 2021 году. Последние 2 сезона он отыграл за « ».