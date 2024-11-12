Дегтярев поздравил Дацюка с попаданием в Зал славы: «Это признание вклада российского хоккея в мировой спорт. Такие успехи вдохновляют молодежь на новые вершины»

Михаил Дегтярев поздравил Павла Дацюка с попаданием в Зал хоккейной славы.

Российский форвард принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.

В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Дважды выиграл Кубок Стэнли за «Детройт» и побеждал в Кубке Гагарина-2017 за СКА.

«Павел Дацюк официально вошел в Зал хоккейной славы, и это действительно большое событие для российского спорта.

Павел не просто талантливый игрок, а настоящий профессионал, который своим трудом и мастерством оставил яркий след в истории мирового хоккея.

Его достижений в НХЛ достаточно, чтобы впечатлить любого: 918 очков в 953 матчах, два Кубка Стэнли, три награды «Селки Трофи» за лучшую игру в защите среди форвардов и четыре приза «Леди Бинг» за джентльменское поведение на льду. А ведь были еще Олимпийское золото и победы в чемпионатах с российскими клубами.

Такие успехи вдохновляют молодежь на новые спортивные вершины. Введение Дацюка в Зал славы – это признание не только его заслуг, но и вклада российского хоккея в мировой спорт.

Поздравляю, Павел!» – написал министр спорта России Михаил Дегтярев .

Третьяк о введении Дацюка в Зал славы: «Павел – единственный, кто выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Его имя вписано золотыми буквами в историю хоккея»

Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл