Юрчо о Дацюке: «Заслужил включение в Зал славы. Он трудоголик, оставался после каждой тренировки, работал с кем-то один на один – старался обыграть»

Томаш Юрчо назвал Павла Дацюка трудоголиком.

– Павел Дацюк в ноябре был включен в Зал славы НХЛ. Ты играл с ним в «Детройте». Какие впечатления остались от четырех лет с легендой?

– Его включение в зал славы было лишь вопросом времени. Дацюк был великолепным игроком. Я рад, что смог поиграть с ним на старте моей карьеры в НХЛ – это большая привилегия.

Дацюк – замечательный хоккеист и не менее хороший человек, так что он безусловно заслужил включение в Зал славы.

– Может, вспомнишь какие-то интересные истории, связанные с Дацюком?

– Дацюк оставался после каждой тренировки и работал с кем-то один на один. Он старался обыграть оппонента, у него здорово получалось контролировать шайбу.

Могу сказать, что он всегда работал над своими навыками. Павел – настоящий трудоголик. Таким я его запомнил.

– Ты на связи с Павлом Валерьевичем?

– Нет, я не виделся с ним со времен «Детройта», – сказал нападающий «Куньлуня » Томаш Юрчо .