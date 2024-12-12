Юрчо о Дацюке: «Заслужил включение в Зал славы. Он трудоголик, оставался после каждой тренировки, работал с кем-то один на один – старался обыграть»
– Павел Дацюк в ноябре был включен в Зал славы НХЛ. Ты играл с ним в «Детройте». Какие впечатления остались от четырех лет с легендой?
– Его включение в зал славы было лишь вопросом времени. Дацюк был великолепным игроком. Я рад, что смог поиграть с ним на старте моей карьеры в НХЛ – это большая привилегия.
Дацюк – замечательный хоккеист и не менее хороший человек, так что он безусловно заслужил включение в Зал славы.
– Может, вспомнишь какие-то интересные истории, связанные с Дацюком?
– Дацюк оставался после каждой тренировки и работал с кем-то один на один. Он старался обыграть оппонента, у него здорово получалось контролировать шайбу.
Могу сказать, что он всегда работал над своими навыками. Павел – настоящий трудоголик. Таким я его запомнил.
– Ты на связи с Павлом Валерьевичем?
– Нет, я не виделся с ним со времен «Детройта», – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.
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