Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»

Вячеслав Фетисов высказался об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию.

Турнир проходит в Венгрии, спортсмены из России допущены в нейтральном статусе.

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира.

Затем стало известно, что Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты россиян на ЧМ из-за нейтрального статуса атлетов.

«Это унизительно. Не знаю, как бы я себя ощущал как спортсмен, которого даже не называют победителем. Эти подачки еще больше раздражают, чем неучастие во всех этих соревнованиях. Не знаю, радоваться здесь или огорчаться.

Правда, какая-то вакханалия. Мы должны сказать: «Слушайте, или мы вернемся только с флагом и гимном, или других предложений не присылайте». А мы радуемся тому, что не имеет никакого смысла.

Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это же унижение по большому счету. Но это моя точка зрения. Это еще хуже, чем неучастие, на мой взгляд», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»