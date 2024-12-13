  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»
4

Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»

Вячеслав Фетисов высказался об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию.

Турнир проходит в Венгрии, спортсмены из России допущены в нейтральном статусе.

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира.

Затем стало известно, что Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты россиян на ЧМ из-за нейтрального статуса атлетов.

«Это унизительно. Не знаю, как бы я себя ощущал как спортсмен, которого даже не называют победителем. Эти подачки еще больше раздражают, чем неучастие во всех этих соревнованиях. Не знаю, радоваться здесь или огорчаться.

Правда, какая-то вакханалия. Мы должны сказать: «Слушайте, или мы вернемся только с флагом и гимном, или других предложений не присылайте». А мы радуемся тому, что не имеет никакого смысла.

Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это же унижение по большому счету. Но это моя точка зрения. Это еще хуже, чем неучастие, на мой взгляд», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Фетисов
Государственная дума
logoсборная России
плавание
чемпионат мира на короткой воде
logoСпорт-Экспресс
Политика
logoМирон Лифинцев
logoКХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о том, что хоккей назвали национальным спортом: «Президент, губернаторы, министры играют. Ночная лига – беспрецедентный проект. Проведена большая работа по строительству катков»
13вчера, 09:43
Фетисов о погоне Овечкина за рекордом: «То, что Гретцки будет сопровождать Александра, – ритуальная вещь. НХЛ – пример того, как должна работать спортивная организация»
310 декабря, 10:40
Фетисов о драке Мичкова: «Это часть игры. Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом отрезке нужно показывать максимум»
110 декабря, 09:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Касатонов об опросе ВЦИОМ: «Горжусь, что хоккей – спорт номер один в стране. Это заслуга побед СССР и России, а также того, что наши играют в НХЛ – лучшей лиге мира»
5 минут назад
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
357 минут назад
Торторелла о вратарях «Филадельфии»: «Эрссон – наш номер один, Колосов – второй, Федотов – третий. Это уже решено, я поговорил с каждым»
32сегодня, 12:01
Купер о Кучерове: «Волшебный хоккеист, способен создать момент из ничего. Я не знал, что он набрал 6 очков – мы считали, что Генцел станет игроком матча»
12сегодня, 11:24
Сергей Федоров: «Не планировал становиться тренером, нет желания возвращаться. Провальным прошлый сезон не считаю, силы не беспредельны»
12сегодня, 11:04
Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами
6сегодня, 10:51
Валерий Каменский: «Хоккей без России – полуфабрикат. Допуск ребят на юношеские и молодежные соревнования возможен только на наших условиях, такое мое мнение»
35сегодня, 09:57
«Динамо» расторгнет контракт с О’Деллом. 34-летний форвард не играет с 8 октября (Михаил Зислис)
11сегодня, 09:42
Буше об «Авангарде»: «Будем пропагандировать быстрый и агрессивный хоккей. Я давал рекомендации в последних двух матчах, это принесло плоды»
3сегодня, 08:58
Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»
52сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о сборной мира КХЛ на КПК: «Приехали для удовольствия, ни одного силового приема не было. Идея команды хорошая, но оказать сопротивление не получилось»
124 минуты назад
Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»
3сегодня, 12:30
Терещенко о Кучерове: «Побьет свои рекорды по очкам, надеюсь. Рекорд Гретцки по баллам за сезон превзойти очень трудно»
2сегодня, 12:13
Тренер вратарей «Динамо» о Миске: «Люди ждут его ошибок – им уже без разницы, что он делает. Здорово, что есть интерес болельщиков – Хантер стал популярным»
1сегодня, 11:37
Хайнс об 1:7 с «Эдмонтоном»: «Нехарактерный матч для «Миннесоты», но я не собираюсь долго думать о нем. Мы должны восстановить силы и готовиться к следующей игре»
1сегодня, 10:26
Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю
1сегодня, 10:11
Задоров при 1:5 с «Сиэтлом» – 7 хитов, 4 блока, полезность «0» за 21:59 на льду
4сегодня, 09:25
Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
5сегодня, 09:13
Бучневич продлил результативную серию до 7 матчей, сделав ассист с «Сан-Хосе». У форварда «Сент-Луиса» 7 очков на отрезке
сегодня, 08:28
Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»
2сегодня, 07:40
Рекомендуем