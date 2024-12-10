Фетисов о драке Мичкова: «Это часть игры. Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом отрезке нужно показывать максимум»

Вячеслав Фетисов высказался о драке Матвея Мичкова в матче НХЛ.

За 17 секунд до конца третьего периода матча «Филадельфии» с «Ютой» (2:4) 20-летний российский форвард получил малый и дисциплинарный штрафы (12 минут – 2+10) за стычку с нападающим Барреттом Хэйтоном. Во время потасовки за воротами соперника Матвей ткнул сопернику крагой в лицо.

«Сам эпизод не видел, сложно комментировать, из-за чего произошла драка, правильно ли повел себя Матвей. Но это в любом случае часть игры.

Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом игровом отрезке нужно показывать максимум. Хочется верить, все эти события в его первом сезоне помогут ему прогрессировать в дальнейшем», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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