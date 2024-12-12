Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»
По данным декабрьского исследования, большинство россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов.
«Меня это радует. За этим стоит большая работа всей нашей хоккейной семьи и поддержка президента, которая играет большую роль.
В свое время мы построили сотни новых катков. Это обязывает продолжить многое делать, прежде всего в детском хоккее. Это серьезная ответственность. Тем не менее, это радует.
Это национальная игра во всех проявлениях. Много девчонок сейчас играет в хоккей. Приходят с радостью и доминируют в самом раннем возрасте. Это большая работа.
С начала нулевых мы больше всех вложились в развитие хоккея в мире. И лиги, и Олимпиада в Сочи, и чемпионаты мира. Самое главное, что президент страны встал на коньки. Это повлияло на развитие этой игры», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Национальный спорт в России – хоккей, а не футбол, согласен. 60% территории – вечная мерзлота, что вы хотите». Валуев об опросе ВЦИОМ
Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»
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