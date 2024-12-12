Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты россиян на ЧМ из-за нейтрального статуса атлетов
Федерации водных видов спорта России нельзя публиковать результаты россиян на ЧМ.
С 10 по 15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Накануне россияне завоевали две золотые медали.
«Существуют правила нейтрального статуса, они также касаются активностей в медиа. По публикации результатов мы уточняли информацию у World Aquatics и работаем в соответствии с правилами», – сообщили в ФВВСР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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