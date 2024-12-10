Фетисов о погоне Овечкина за рекордом: «То, что Гретцки будет сопровождать Александра, – ритуальная вещь. НХЛ – пример того, как должна работать спортивная организация»
39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.
«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, – ритуальная вещь. НХЛ – один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики.
Побить рекорд канадца – событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом. Хотелось бы, чтобы Гретцки побыстрее присоединился к «Вашингтону».
Надеюсь, Александру хватит нынешнего сезона, чтобы добиться исторического события», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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