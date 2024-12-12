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Фетисов о том, что хоккей назвали национальным спортом: «Президент, губернаторы, министры играют. Ночная лига – беспрецедентный проект. Проведена большая работа по строительству катков»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что хоккей назвали национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Как я могу опровергать цифры, которые дал ВЦИОМ. Это подтверждение той работы, тех легенд, тех результатов и нынешних звезд мирового хоккея. Так и есть. Плюс проведена большая работа по строительству крытых катков.

Ночная хоккейная лига – беспрецедентный в мировом хоккее проект, который объединяет любителей хоккея. У них есть соревнования, семьями потом едут каждый год на фестиваль в Сочи.

Президент, губернаторы, министры играют в хоккей. Так получилось, что в свое время удалось вовлечь в процесс людей. Они все работают на развитие хоккея», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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