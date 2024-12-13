Бучневич продлил результативную серию до 7 матчей, сделав ассист с «Сан-Хосе». У форварда «Сент-Луиса» 7 очков на отрезке

Павел Бучневич продлил результативную серию до семи игр.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом » и «Сан-Хосе » (3:4).

29-летний форвард отметился голевой передачей. За 7 последних игр Бучневич набрал 7 (2+5) очков. В этом сезоне на его счету 19 (7+12) баллов в 28 матчах.

Сегодня россиянин провел на льду 20 минут и 9 секунд, совершил два броска в створ ворот и сделал один силовой прием при полезности «плюс 1».

Георгиев стартовал в «Сан-Хосе» с победы. Он отразил 17 из 20 бросков в матче с «Сент-Луисом»